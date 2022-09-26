لبنان... ارتفاع عدد ضحايا مركب الموت إلى 97

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير النقل اللبناني علي حمية إن 97 شخصا لقوا حتفهم في الحادث، بينهم 24 طفلا و31 امرأة.

ويتم نقل الضحايا إلى مدينة طرابلس عبر اسعافات الصليب الاحمر الذي تسلم جثثهم عند معبر العريضة من قبل الهلال الاحمر السوري.

ووصل الى لبنان عدد من الناجين اثر غرق مركب الهجرة الذي كان يقلهم قبالة شواطئ طرطوس.

ودخل الناجون إلى لبنان عبر معبر العريضة الحدودي، وبعد التنسيق مع الجانب السوري عبر الهيئة العليا للإغاثة وبالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني والهلال الاحمر الفلسطيني.

وبالتزامن، توجه عدد من الاهالي الى طرطوس في محاولة للتعرف على الجثامين التي وصلت الى مستشفى الباسل بعد سحبها من البحر.

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