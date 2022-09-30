لن تمر تصرفات أمريكا ضدنا دون حساب... سنقوم بعملية ثأرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن اللواء باقري شدد في تصريحه على أن ايران سوف ترد على أي عمل عدواني اميركي على مسيراتها، وذلك ردا على مزاعم الاميركان بإسقاطهم طائرة مسيرة ايرانية في اقليم شمال العراق، مؤكداً أن ايران سوف تحتفظ بحقها في الرد على مثل هذا العمل والقيام بعملية ثأرية.

وأضاف اللواء باقري: ان القوات المسلحة الايرانية لديها معلومات كاملة ودقيقة عن قواعد حرير واربيل ودهوك في العراق ونحن نتصدى عسكريا للعناصر الارهابية التي تريد تقسيم ايران، وليست لدينا حاليا اية مواجهة عسكرية مع الاميركان.

وأضاف المسؤول العسكري، على الأميركان أن يعلموا جيدا بأنهم اذا قاموا بأي عمل عسكري ضد ايران، فإن القوات المسلحة الايرانية تحتفظ بحقها في الرد المناسب ازاءهم.

ووصف الادعاء الاميركي بتدمير مسيرة ايرانية بأنه يثبت تواطوء الاميركان مع الارهابيين والداعين الى تقسيم ايران والتعاون معهم.

وأوصى هذا المسؤول الايراني دول الجوار التي توجد فيها قواعد اميركية وصهيونية بأن ايران سوف تستهدف تلك القواعد في حالة استهداف امنها القومي ومصالحها الوطنية من هذه القواعد.

وتابع قائلا: ان علاقات الصداقة بين ايران والدول الجارة لها اصولها وخصوصيتها، فإذا لم يتم الالتزام بهذه العلاقات فإن على تلك الدول انتظار الرد المنطقي المتبادل.

وقال رئيس لجنة الاركان العامة للقوات المسلحة: ان التصدي لأي عدوان ضدنا نعتبره حقا قانونيا لنا وهذا الحق موجود في كل العالم، حيث ان المسؤولين الايرانيين سوف يستخدمون هذا الحق في مكانه.

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