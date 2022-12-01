حرس الثورة يعتقل العناصر الضالعة في عملية تفخيخ فاشلة في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن حرس الثورة الإسلامية فرع في المدينة التعرف على منفذي تفخيخ فاشل بالمدينة ليلة الحادث الإرهابي في مرقد شاهجراغ، حيث تمت ملاحقتهم واعتقالهم من خلال جهود استخباراتية لجهاز مخابرات حرس الثورة الإسلامية بمحافظة فارس.

وفي 26 أكتوبر من هذا العام الجاري وبالتزامن مع ليلة حادثة شاهجراغ الإرهابية، وبعد تلقي بلاغ عام عن رؤية طرد مشبوه في إحدى الطرق الرئيسية في المدينة، وصل فريق التفتيش بسرعة إلى مكان الحادث وقام بإبطال العبوة.

وأوضحت استخبارات حرس الثورة الإسلامية أنه وبجهود استخبارية، تم التعرف على منفذي هذا التفخيخ واعتقالهم من خلال عمليات مراقبة ومطاردة في محافظتي أصفهان وفارس. وأعلنت مخابرات حرس الثورة في المحافظة أن معلومات إضافية في هذا الشأن سوف يتم الإعلان عنها في القريب العاجل.

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