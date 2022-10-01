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٠١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٢:٠٤ م

في بغداد؛

انهيار مبنى بالكامل في ساحة الواثق

انهيار مبنى بالكامل في ساحة الواثق

صرحت مصادر مطلعة اليوم السبت، بأن مبنى كبيرا في منطقة الكرادة وسط بغداد انهار بساكنيه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مبنى مكونا من أربعة طوابق في منطقة الكرادة انهار بساكنيه، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 13 شخصا.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إنقاذ بقية المحاصرين تحت الأنقاض.

بالصور..انهيار مبنى بالكامل في بغداد

بالصور..انهيار مبنى بالكامل في بغداد

/انتهى/

رمز الخبر 1926868
https://ar.mehrnews.com/news/1926868/

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