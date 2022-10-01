انهيار مبنى بالكامل في ساحة الواثق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مبنى مكونا من أربعة طوابق في منطقة الكرادة انهار بساكنيه، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 13 شخصا.
وأضاف، أن فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إنقاذ بقية المحاصرين تحت الأنقاض.
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صرحت مصادر مطلعة اليوم السبت، بأن مبنى كبيرا في منطقة الكرادة وسط بغداد انهار بساكنيه.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مبنى مكونا من أربعة طوابق في منطقة الكرادة انهار بساكنيه، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 13 شخصا.
وأضاف، أن فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إنقاذ بقية المحاصرين تحت الأنقاض.
/انتهى/
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