انهيار مبنى بالكامل في ساحة الواثق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مبنى مكونا من أربعة طوابق في منطقة الكرادة انهار بساكنيه، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ 13 شخصا.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إنقاذ بقية المحاصرين تحت الأنقاض.

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