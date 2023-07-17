مصر ...7 قتلى بانهيار عقار في العاصمة المصرية القاهرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين أسفل أنقاض العقار المنهار، والمكون من 5 طوابق والواقع في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، بينما تم إخلاء عقارين مجاورين للعقار المنهار لحين فحص سلامتهما.

وشكلت السلطات بمحافظة القاهرة لجنة هندسية للوقوف على أسباب انهيار العقار، وكذلك لمعاينة العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تأثرها بانهيار العقار.

ويأتي الحادث غداة انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمدينة رشيد التابعة لمحافظة البحيرة (شمالي مصر) أمس الأحد، مما أسفر عن 4 وفيات و13 مصابا بكسور وجروح متفرقة.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي والسادس من يوليو/تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقا في الحادثين.

/انتهى/