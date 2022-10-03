المساعدات الطبية الإيرانية ترسل للشعب الأفغاني اليوم الاثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الممثل الخاص لرئيس الجمهورية في شؤون أفغانستان حسن كاظمي قمي، في مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء أن الجمهورية الإسلامية، وفي الوقت الذي تعلن فيه تضامنها مع أسر الضحايا، كانت وستظل دائما الى جانب الشعب الافغاني على أساس المبادئ الإسلامية والإنسانية والقواسم الثقافية المشتركة.



وفي وقت سابق، أدان كاظمي قمي في اتصال هاتفي مع مسؤولي وزارة الصحة في مجلس إدارة أفغانستان، الأعمال الإرهابية الأخيرة، وأعلن استعداد إيران لمساعدة شعب أفغانستان.



وصرحت مصادر خبرية، صباح الجمعة باستشهاد ما لا يقل عن 43 شخصا وإصابة العشرات بجروح في تفجير انتحاري غرب العاصمة الأفغانية كابول.



خلال العقود الاربعة الماضية، لم تدخر إيران أي جهد لمساعدة الشعب المسلم في أفغانستان، واستضافة ملايين اللاجئين الأفغان هي من الصفحات المشرقة في سجل إيران في تقديم الخدمات للاجئين.



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