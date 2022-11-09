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٠٩‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:١٣ م

كاظمي قمي: أمريكا وحلفائها أساس عدم الاستقرار في المنطقة

أكد الممثل الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية في شؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، أن أمن أفغانستان واستقرارها يعني الأمن في دول المنطقة، معتبرا أميركا وبعض الحكومات الشريكة لها أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الممثل الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية في شؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، الذي زار إسلام آباد للتشاور مع السلطات الباكستانية، كتب على حسابه على تويتر اليوم الأربعاء: "خلال زيارتي إلى باكستان ولقائي بمسؤوليها، أكدت بان الأمن والاستقرار في أفغانستان يعني الأمن في دول المنطقة".

وأضاف: "إن أميركا وبعض الحكومات الشريكة لها هي أساس عدم الاستقرار في المنطقة".

وكان الممثل الخاص لرئيس الجمهورية الإسلامية في شؤون أفغانستان قد التقى خلال زيارته إلى إسلام آباد، نظيره الباكستاني، فضلا عن وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير شؤون الولايات والمناطق الحدودية في هذا البلد.

/انتهى/

رمز الخبر 1927819

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