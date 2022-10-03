مدمرات البحرية الإيرانية في المياة الحرة تتولى مهمة إحلال الأمن البحري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوة البحرية للجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، وضح اليوم الاثنين للصحفين على هامش مراسم تخريج طلاب جامعة نوشهر للعلوم البحرية، أن الهدف من تواجد خمسة مدمرات تابعة للبحرية الإيرانية بشكل متزامن في البحار والمياه الحرة هو إحلال الأمن البحري.

واضاف ايراني: "ان مدمرات جماران، وسهند ودنا وهي من اخر إنجازات القوة البحرية لديها مهمة في البحار، وتم إرسال مدمرة اخرى الى المياه الحرة بهدف توسيع الدبلوماسية البحرية والحضور في مناورة مركبة ومهمتها هي الحفاظ على الامن البحري والملاحة البحرية".

واقيمت مراسم تخرج طلاب جامعات القوات المسلحة في طهران ونوشهر بشكل متزامن وحضرها كبار المسؤولين.

/انتهى/