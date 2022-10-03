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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:٠٩ م

لتسهيل استنشاق الأدوية للمرضى؛

باحثون إيرانيون يصنعون جهاز بخاخ للتنفس "النيبولايزر"

باحثون إيرانيون يصنعون جهاز بخاخ للتنفس "النيبولايزر"

تمكن باحثون إيرانيون من صناعة جهاز البخاخ للتنفس "النيبولايزر"، الذي يسهل استنشاق الأدوية للمرضى في المستشفيات ووفر ظروفا للمرضى الذين لا يستطيعون تناول الدواء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس التنفيذي للشركة المصنعة للجهاز مازيار سجادي أعلن إن جهاز البخاخ للتنفس يقوم بإيصال الهواء المضغوط عبر الأنبوب إلى الدواء وتحويله إلى رذاذ لحقنه في رئة المريض لعلاج مرضى الجهاز التنفسي مثل مرضى التليف الرئوي وضيق التنفس والربو الشديد.

وبيّن: "إن قيمة جهاز النيبولايزر المنتج في البلاد يساوي ثلث قيمة مشابهه الأجنبي، ما يسهم في توفير كبير في العملة بسبب إنتاج جهاز البخاخات في البلاد".

وأشار سجادي الى ان انتاج الجهاز في شركته ساهم الى جانب تلبية احتياجات المستشفيات في الدولة، في توفير فرص عمل بشكل مباشر.

/انتهى/

رمز الخبر 1926928
https://ar.mehrnews.com/news/1926928/

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