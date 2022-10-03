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٠٣‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:٥٢ م

في مسقط؛

اللجنة العسكرية الإيرانية العُمانية تعقد اجتماعها السنوي السابع عشر

اللجنة العسكرية الإيرانية العُمانية تعقد اجتماعها السنوي السابع عشر

عقدت اللجنة العسكرية المشتركة بين عمان وإيران اجتماعها السنوي السابع عشر في العاصمة العمانية اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وسائل الإعلام العمانية، أن اللجنة العسكرية المشتركة بين عمان وإيران عقدت اجتماعها السنوي السابع عشر في العاصمة العمانية اليوم الاثنين، وذلك ضمن تعزيز التعاون العسكري الإيراني مع سلطنة عمان، وتشكيل لجنة تعاون عسكري بين البلدين الجارين.

وحضر هذا الاجتماع الذي استمر لثلاثة أيام كل من العميد"محمد احدي" رئيس الوفد الإيراني، والعميد عبد العزيز عبد الله المنثري نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العمانية والوفدين المرافقين.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا لا سيم تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وتعزيز أنشطة اللجنة العسكرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926931
https://ar.mehrnews.com/news/1926931/

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