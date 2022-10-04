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٠٤‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٦:١٣ م

في بيان؛

مجلس خبراء القيادة الإيرانية يؤكد أن توجيهات قائد الثورة أحبطت مخططات العدو

مجلس خبراء القيادة الإيرانية يؤكد أن توجيهات قائد الثورة أحبطت مخططات العدو

اعتبر مجلس خبراء القيادة التوجيهات القيمة التي وجهها قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله العظمى السيدعلي خامنئي أمس الاثنين، بأنها أحبطت المخططات التي دبرها العدو ضد الشعب الايراني في حوادث الشغب التي شهدتها إيران خلال الأيام الأخيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في البيان الصادر عن مجلس خبراء القيادة اليوم الثلاثاء: "إن التوجيهات الحكيمة والتحليل الذكي الذي قدمه سماحته بخصوص الحوادث الأخيرة كانت كما في السابق إضافة إلى أنها تعزز الوعي والبصيرة، فهي تُفشِل مؤامرات الأعداء ضد الوطن والشعب الإيراني أيضا".

وشدد البيان على أن هذه التوجيهات تعزز الشعور بالأمن والهدوء في المجتمع، موضحا أنها تحدد في الوقت ذاته مصير الذين يثيرون الفتنة والواجب الملقى على عاتق الشعب الإيراني وخاصة المسؤولين لمواجهة الحوادث المماثلة.

وأشاد مجلس خبراء القيادة بقائد الثورة الإسلامية لتوجيهاته القيمة ومواقفه الصريحة والمضيئة وإعلن تأييده لهذه المواقف المشرفة التي تعزز الحفاظ على إسلامية الدولة وترسخ العزة الوطنية.

/انتهى/

رمز الخبر 1926954
https://ar.mehrnews.com/news/1926954/

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