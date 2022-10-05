استشهاد شاب فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال شرق نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الصحة –عبر بيان لها- أن الشاب علاء ناصر أحمد زغل( ٢١ عاما) استشهد متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، كانت قد وصفت جراحه بالحرجة.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال عقب محاصرة الأخيرة منزلاً يحتمي بداخله المطارد سلمان عمران في نابلس.

وبحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن حصيلة عدوان الاحتلال على دير الحطب اسفرت عن استشهاد الشاب علاء ناصر أحمد زغل (21 عاما) متأثراً بإصابته برصاصة في الرأس، بالإضافة إلى وقوع 5 إصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات توزعت على النحو التالي: 2 بالكتف وإصابة باليد (مستقرة)، وإصابة في البطن (مطاط)، إصابة بالقدم (رصاص حي).

وأفادت مصادر محلية، بإصابة الصحفيين محمود فوزي بيده ولؤي سمحان برصاص قناصة الاحتلال في دير الحطب.

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