انفجار على جسر يربط الأراضي الروسية بالقرم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وسائل الإعلام الروسية بأن الحريق على جسر القرم نتج عن تفجير سيارة مفخخة.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب في بيان لها: "في الساعة 06:07 صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم". وأضاف البيان أن انهيارا جزئيا حدث في قسمين من طريق السيارات، دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر. وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.

وأعلنت لجنة التحقيق الروسية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، حسب المعلومات الأولية، بتفجير شاحنة على جسر القرم فجر اليوم.

وفي السياق، أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجّه بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب وتداعيات حادث جسر القرم بأسرع وقت ممكن.

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