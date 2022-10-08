تسجيل 7 حالة وفاة و335 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 551 ألفا و357 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 87 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 122 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و327 ألفا و533 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 7 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و478 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و173 الفا و441 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 18 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و192 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 238 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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