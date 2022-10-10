تسجيل 4 حالة وفاة و724 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاحد ولغاية ظهر اليوم الاثنين تم تسجيل 724 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 552 ألفا و404 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 123 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 124 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و327 ألفا و929 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 4 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و490 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و191 الفا و386 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 18 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و192 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 238 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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