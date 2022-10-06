تسجيل 165 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 550 ألفا و 856 إصابة مؤكدة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 327 ألفا و 155 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 3 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 469 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 156 ألفا و 407 إختبارات للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران. وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 160 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 200 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 232 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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