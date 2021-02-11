بدء مناورات الرسول الاعظم (ص ) في جنوب غرب البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية قال في بدء المناورات : ان هذه المناورات تهدف الى تقييم ميداني لاحدث الانجازات والقدرات ودراسة الطاقات العملياتية الجديدة واختبار مستوى القوة العملياتية لجزء من أحدث المعدات القتالية والدفاعية ، للقوة البرية التابعة للحرس الثوري في مختلف الالوية والوحدات من الطائرات المسيرة والقوات المحمولة جوا والمدرعات والقوات الخاصة والمدفعية.

وأضاف العميد محمد باكبور: "ان القوة البرية للحرس الثوري ، إلى جانب مسؤولياتها الأمنية في شمال غرب وغرب وجنوب شرق وشرق البلاد ، على استعداد تام لمواجهة أي تهديد محتمل".

انتهى/