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١١‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١٢:٥٢ م

تزامناً مع الذكرى ال42 لانتصار الثورة الإسلامية؛

بدء مناورات الرسول الاعظم (ص ) في جنوب غرب البلاد

بدء مناورات الرسول الاعظم (ص ) في جنوب غرب البلاد

انطلقت مناورات الرسول الاعظم (ص) البرية في منطقة جنوب غرب البلاد، تزامنا مع الذكرى السنوية الـ 42 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية قال في بدء المناورات : ان هذه المناورات تهدف الى تقييم ميداني لاحدث الانجازات والقدرات ودراسة الطاقات العملياتية الجديدة واختبار مستوى القوة العملياتية  لجزء من أحدث المعدات القتالية والدفاعية ، للقوة البرية التابعة للحرس الثوري في مختلف  الالوية والوحدات  من الطائرات المسيرة  والقوات المحمولة جوا والمدرعات والقوات الخاصة والمدفعية.

وأضاف العميد محمد باكبور: "ان القوة البرية للحرس الثوري ، إلى جانب مسؤولياتها الأمنية في شمال غرب وغرب وجنوب شرق وشرق البلاد ، على استعداد تام لمواجهة أي تهديد محتمل".

انتهى/

رمز الخبر 1911790

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