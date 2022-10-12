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١٢‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١:٢٤ م

شركة النفط اليمنية:

العدوان السعودي الأمريكي يواصل القرصنة ويحتجز سفينة ديزل جديدة في اليمن

العدوان السعودي الأمريكي يواصل القرصنة ويحتجز سفينة ديزل جديدة في اليمن

صرحت شركة النفط اليمنية، بأن تحالف العدوان الأمريكي السعودي، احتجز سفينة ديزل ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح دخول أممية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن تحالف العدوان احتجز سفينة الديزل “برنسيس خديجة” على الرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه باحتجاز هذه السفينة ارتفع عدد سفن الوقود المحتجزة إلى سفينتين، وهما ضمن استحقاقات الهدنة المؤقتة.

وحمّل الناطق الرسمي للشركة، تحالف العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة إزاء القرصنة على سفن الوقود ومنعها من الوصول إلى ميناء الحديدة، وما يترتب على ذلك من تداعيات على الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه الشعب اليمني نتيجة استمرار العدوان والحصار.

/انتهى/

رمز الخبر 1927133
https://ar.mehrnews.com/news/1927133/

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