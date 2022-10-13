تسجيل 285 إصابة و4 وفيات جديدة بفیروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليوم الخميس: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 553 ألفا و 454 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 73 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 328 ألفا و 557 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضاف: ان 123 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. واشار التقرير الى تسجيل 4 حالات وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 506 حالات وفاة. حيث بلغ اجمالي اللقاحات لحد اليوم 154 مليونا و 886 ألفا و 81 جرعة.

وبحسب التقرير لا توجد في الوقت الحاضر أي مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) وهناك 18 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 192 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 238 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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