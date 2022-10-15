تسجيل 6 حالة وفاة و397 اصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 123 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 113 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و328 ألفا و944 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 6 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و516 حالة وفاة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و233 الفا و569 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير يوجد في الوقت الحالي 19 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و203 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 226 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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