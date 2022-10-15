الاحتلال يقتحم قرية دير جرير وسط إضراب شامل

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، باقتحام قوات من جيش الاحتلال لقرية دير جرير شرق رام الله حيث قامت بعمليات دهم وتفتيش في العديد من منازل القرية.

وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد نضال ومحمود ناصر خلال اقتحامها بلدة دير جرير شرق رام الله.

وأعلنت بلدة جرير شرق رام الله إضراباً شاملاً حداداً على روح الشهيد قيس شجاعية الذي ارتقي بعد تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مخيم الجلزون تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله مساء امس الجمعة.

وأطلق مقاومون النار تجاه مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح طفيفة.

وأطلق قوات الاحتلال النار صوب المقاومين، ما أدى لاستشهاد شاب، وإصابة آخر تمكن من الانسحاب.

واستنفرت قوات الاحتلال على حاجز "بيت إيل"، وقامت بعمليات تفتيش وتمشيط بالمكان.

وسجلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 7 إصابات في صفوف الاحتلال، و7 عمليات إطلاق نار.

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