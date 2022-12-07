استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية إطلاق نار شرق رام الله

وأفادت وكالةمهر للأنباء، أنه ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال لاحقت المقاوم النجار بعد تنفيذه عملية إطلاق النار، وتمكنت من اغتياله في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وبينت إذاعة الاحتلال، أن الشهيد الشاب تم إطلاق الرصاص عليه في بلدة دير دبوان الواقعة شرق مدينة رام الله.

ونشرت وسائل الإعلام العبرية، صوراً لشهيد الشاب والتي تزعم فيها أنها لمنفذ عملية إطلاق نار تجاه مستوطنة "عوفرا"، وهو من سكان بلدة سواد شرق رام الله.

بدورها، قالت مصادر صحفية فلسطينية :" إن الشهيد هو المطارد مجاهد النجار من بلدة سلواد".

وحتي كتابة هذا الخبر، لم تصدر وزارة الصحة الفلسطينية أي تصريح يؤكد خبر استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال شرق رام الله.

المصدر: فلسطين اليوم

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