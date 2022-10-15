أشرف عنوان للوحدة هو المقاومة.. ولا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشيخ قاسم إن “أشرف عنوان للوحدة اليوم هو المقاومة ضد العدو الإسرائيلي وهذه المقاومة لا تميز في منطقتنا بين مسلمٍ ومسيحي بل هي عنوان وحدة حقيقية”، ودعا “القوى السياسية للنقاش حول مواصفات انتخاب رئيس الجمهورية القادم”، وأشار إلى “أهمية الإنجاز الذي تحقّق بفضل الموقف القويّ الموحّد والواثق بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة”.

وشدد الشيخ قاسم على أنه “لا مجال لنجاح رئيس جمهورية بالتحدي والإستفزاز حتى لو اجتمع مع هؤلاء كل دول العالم لأن المطلوب أن نبحث في لبنان عن قواسم مشتركة من أجل الإتفاق على رئيس يُطمئن ولا يكون منحازا للدول الاجنبية”.

وتخلل اللقاء كلمات ركزت على أهمية الوحدة الإسلامية وتفعيل العمل المقاوم، وفي الختام انبثق عن اللقاء توصيات عديدة أبرزها التمسك بالوحدة كخيار ونهج لمواجهة أعداء الأمة.

/انتهى/