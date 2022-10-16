أمير عبداللهيان: إيران تعارض استقرار أي قوة أجنبية في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، إنه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الاذربيجاني جيهون بيرموف أهم القضايا في جمهورية أذربيجان على الساحة الثنائية والإقليمية والدولية.

ووصف أمير عبد اللهيان في هذا الحديث، في إشارة إلى عمق العلاقات الإيرانية الأذربيجانية، الاجتماع الأخير بين رئيسي البلدين على هامش مؤتمر سيكا للدول الأعضاء في أستانا بكازاخستان بأنه مهم.

وفي إشارة إلى التطورات الأخيرة في منطقة القوقاز، أكد وزير خارجية بلادنا على دعم سيادة ووحدة أراضي البلدان بما في ذلك جمهورية أذربيجان وأرمينيا، واعتبر هذا النهج بمثابة السياسة الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية.

واعتبر أمير عبد اللهيان حضور القوات الأجنبية في القوقاز قلقا مشتركا لدول المنطقة، وأكد معارضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لنشر أي قوات أجنبية في المنطقة.

ومن جانب اخر وصف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، جيهون بيرموف، العلاقات بين البلدين بأنها مهمة ومستقرة وأيد موقف الجمهورية الإسلامية الايرانية حول معارضة نشر القوات الاجنبية في المنطقة.

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