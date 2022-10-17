وزيرالرياضة الإيراني يؤكد قدرة إيران على استضافة الأحداث الرياضية المهمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وزير الرياضة الإيراني،حميد سجادي، استقبل اليوم الإثنين، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ماجد راشد، وتباحث معه سبل تطوير التعاون المشترك.

وركز سجادي في الاجتماع على إنجازات الرياضيين الإيرانيين المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في الساحات الدولية الكبرى مضيفا: "اليوم إذا يتألق الرياضيون المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في الساحات الرياضية الدولية الكبرى، فذلك بسبب الجهود التي تبذل ليلا ونهارا".

واقترح عقد الأحداث الرياضية الدولية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة باستضافة إيران، قائلا: "إننا نأمل في تحقيق هذه المساهمة العظيمة بأساليب مختلفة".

وأكد سجادي على إبرام مذكرة تفاهم حول تدشين مركز تدريب دولي للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في جنوب إيران، بما في ذلك جزيرتي كيش وقشم، بهدف الاستفادة منه من قبل دول الجوار في القسم البارالمبي.

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