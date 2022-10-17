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١٧‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:٢٤ م

قبيل بدأ كأس العالم؛

انطلاق اعمال معرض إيران التخصصي في قطر

انطلاق اعمال معرض إيران التخصصي في قطر

اعلن المتحدث باسم وزارة الصناعة الايرانية، اميد قاليباف، بدء اعمال المعرض التخصصي الايراني في العاصمة القطرية الدوحة برعاية مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، وذلك على اعتاب انطلاق مباريات كاس العالم لكرة القدم في هذا البلد 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المتحدث باسم وزارة الصناعة الايرانية، اميد قاليباف، لفت إلى ان المعرض الايراني هو الاخير من نوعه الذي يبدا فعاليته على اعتاب المونديال، وبما يتيح الفرص اكثر من اي وقت مضى لممثلي الشركات التجارية من سائر البلدان ان يزورا هذا المعرض.

واضاف، ان المعرض سيواصل نشاطه لغاية الخميس 20 تشرين الاول الجاري، حيث تعرض 14 شركة ايرانية منتجاتها في شتى المجالات الغذائية والحرف اليدوية والخدمات التجارية وتأمين أنظمة الإطفاء الصناعية المتطورة وصناعات الجلد والنفط والغاز.

واعتبر هذا المسؤول، ان اقامة كاس العالم لكرة القدم في قطر، تشكل فرصة مواتية للتطوير التجاري والسياحي؛ مصرحا بانه سيتم على هامش المعرض توقيع مذكرات للتفاهم التجاري مع الجانب القطري.

/انتهى/

رمز الخبر 1927238
https://ar.mehrnews.com/news/1927238/

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