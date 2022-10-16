رضائي يصل الدوحة لافتتاح معرض الطاقات الاقتصادية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، وصل اليوم الاحد، الى العاصمة القطرية الدوحة، لافتتاح معرض الطاقات الاقتصادية الايرانية، وذلك على اعتاب كاس العالم لكرة القدم 2022، ومتابعة الوثائق الموقعة بين رئيسي البلدين، وكان في استقباله، وكيل الخارجية القطرية وسفير الجمهورية الاسلامية لدى هذا البلد.

ويضم معرض ايران الاقتصادي الذي بدا اعماله اليوم في الدوحة، 20 شركة قابضة ومنتجة ايرانية تنشط في مختلف القطاعات الصناعية والغذائية والحرف اليدوية والتقنيات الحديثة، حيث ستعرض احدث منجزاتها على اعتاب انطلاق مونديال قطر 2022.

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