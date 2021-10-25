رئيس الوزراء اللبناني يلتقي نظيره العراقي في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن الميادين أن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي يعتزم السفر إلى العراق ومن المرجح أن يصل رئيس الوزراء اللبناني إلى بغداد في الساعات المقبلة للقاء مسؤولين عراقيين.

ويأتي هذه النبأ في الوقت الذي تحدث فيه رئيس الوزراء اللبناني مؤخرا مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي خلال اتصال هاتفي حول آخر التطورات في المنطقة والعلاقات الثنائية.

كما التقى رئيس الوزراء اللبناني قبل نحو اسبوعين مع السفير العراقي في بيروت حيدر شياع البراك، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما موضوع المساعدات النفطية العراقية للبنان والتنسيق الممتاز بين البلدين في مختلف المجالات.

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