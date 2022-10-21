خزعلي: المرأة النيجيرية بمقاومتها تلعب دوراً مهماً في نصرة الحركة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه التقت السيدة انسية خزعلي اليوم الجمعة مع السيدة كاروفي المستشارة العليا لزعيم الحركة الاسلامية في نيجيريا الشيخ ابراهيم زكزاكي، وهي أم لخمسة شهداء.

ووصفت السيدة احمد كاروفي، الجمهورية الاسلامية بأسوة للحرية للدول الاخرى، وقالت: ان النساء بالثورة الاسلامية يمضين قدما بحركة الحرية في نيجيريا تحت قيادة الشيخ زكزاكي.

وأضافت: ان العزة والعفة والتطور هي من مكاسب الاسلام لنساء نيجيريا، وهي السبب في اقبالهن المتزايد على اختيار المذهب الشيعي.

وخلال اللقاء، أعربت مساعدة الرئيس الايراني في شؤون المرأة والأسرة عن تقديرها لجهاد المرأة النيجيرية ومقاومتها، واكدت ان النصر هو ثمرة جهودهن المخلصة.