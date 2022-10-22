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٢٢‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٤:٠٩ م

حماس تدين عدوان الاحتلال على سوريا وتدعو للمواجهة الموحدة

حماس تدين عدوان الاحتلال على سوريا وتدعو للمواجهة الموحدة

أدان المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، العدوان الإسرائيلي الجديد الذي استهدف أراضٍ سورية ليلة أمس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قاسم : “هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني”.

وأردف “توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة لمنعها من التضامن مع القضية الفلسطينية”.

وأشار إلى أن الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي تتمثل في “المواجهة الموحّدة”.

والجمعة، نقلت وكالة أنباء “سانا” عن مصدر عسكري لم تسمه، أن “العدو الإسرائيلي نفذ مساء، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق”.

وأضاف المصدر، أنه “تم التصدي لصواريخ العدوان وتم إسقاط معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات” دون تفاصيل إضافية.

ولم يصدر تعليق من الجانب الإسرائيلي .

/انتهى/

رمز الخبر 1927329
https://ar.mehrnews.com/news/1927329/

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