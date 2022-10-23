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٢٣‏/١٠‏/٢٠٢٢, ١:٢٩ م

الصين ترفض العقوبات الأوربية ضد طهران وتدعو لحل أزمة أوكرانيا سياسيا

الصين ترفض العقوبات الأوربية ضد طهران وتدعو لحل أزمة أوكرانيا سياسيا

أعلنت الصين رفضها للعقوبات الأوروبية الاحادية الجانب وغير القانونية ضد إيران مجددة الدعوة للحوار لحل الأزمة الأوكرانية سياسيا.

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانغ ون بين" أكد في تصريح فجر اليوم الأحد، أن بيکين تعلن عن رفضها لأي عقوبات أحادية الجانب وغير قانونية ضد إيران.

ورداً علی العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين وشرکة إيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تعارض الإجراءات الأحادية التى توقعها الدول بشكل إنفرادي خارج إطار منظمة الأمم المتحدة والقنون الدولي.

وعن التطورات الميدانية والجهود الدبلوماسية على صعيد الأزمة الأوكرانية، جدد وانغ ون بين دعوة بلاده للأطراف المعنية إلى ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة الأوكرانية، مؤکدا أن الصين ترحب بأي خطوة ومبادرة لخفض التوتر.

ويوم أمس، أقر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على ثلاثة أفراد وشرکة إيرانية بزعم تزويد روسيا طائرات مسيّرة إيرانية الصنع تستخدم لقصف أوكرانيا.

ورفض مندوب ايران الدائم لدي الأمم المتحدة المزاعم والاتهامات الموجهة لطهران بتزويد روسيا بمسيرات عسكرية.

/انتهى/

رمز الخبر 1927349
https://ar.mehrnews.com/news/1927349/

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