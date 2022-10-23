شي جين بينغ يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه تم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة للجنة المركزية للحزب، ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة الصينية لولاية جديدة في مارس 2023.

كما عين شي مجددا على رأس القوات المسلحة الصينية، مع توليه منصب رئيس "المجلس العسكري" للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني للمرة الثالثة على التوالي، وفق ما أفاد التلفزيون الرسمي.

وفي قرارات أخرى، قامت الجلسة الكاملة الأولى للجنة المركزية العشرين للحزب بتحديث تشكيلة المكتب السياسي (24 عضوا) واللجنة الدائمة للمكتب السياسي (7 أعضاء) التي تضمنت مسؤولي الحزب الأكثر نفوذا والذين سيتخذون خلال السنوات الخمس المقبلة، أهم القرارات بشأن اتجاهات تطوير الحزب والبلاد.

وفي تصريحات للصحفيين بقاعة الشعب الكبرى في بكين، أعرب شي عن شكره "للحزب بأسره على الثقة التي أوليتموها لنا"، متعهدا "بالعمل بجد في أداء واجباتنا".

وقال: "لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم بحاجة أيضا للصين". وأضاف: "بعد أكثر من 40 عاما من الجهود المتواصلة نحو الإصلاح والانفتاح، صنعنا معجزتين - التنمية الاقتصادية السريعة والاستقرار الاجتماعي طويل الأمد".

وكان المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني اختتم أعماله أمس السبت بانتخاب تشكيلة جديدة للجنة المركزية واللجنة المركزية لفحص الانضباط.

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