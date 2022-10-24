صادروا ممتلكاتي واشتروا بها الفحم لمواطني أوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي، على صفحته الشخصية علی منصة روبيكا: الاتحاد الأوروبي وضع اسمي على قائمة العقوبات منذ 4 أيام بسبب ما أسماه " إرسال طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا " .

وفي وقت سابق، وبتاريخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ارتکبت وزارة الخزانة الأميركية مثل هذا الخطأ بإدراج اسمي في قائمة العقوبات.

بالطبع فإن غضب اميركا وأذيالها أي الاتحاد الأوروبي، أمر مفهوم فمنذ انتصار الثورة الإسلامية، وضعت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية في قائمة العقوبات، ولكن قواتنا المسلحة حولت التهديد إلى فرصة.. فإذا كانوا يوما ما يمنعون حتى تزويد مقاتلينا بالأسلاك الشائكة، فاليوم أصبحوا يصطفون لشراء صواريخ إيران الدقيقة وطائراتها المسيرة.

في الحقيقة إن الأوروبيين هم الذين أصبحوا يواجهون مأزقا بسبب اتباعهم لسيدتهم أميركا، وأصيبوا بظاهرة "الحظر الذاتي" للحقيقة. هناك مثلا بالفارسية يقول "أعمى يقود أعمى آخر".

لكن لدي اقتراح إنساني للاتحاد الأوروبي. من اليوم، أمنحهم توكيلًا رسميًا لتنفيذ العقوبة التي أعدوها وهم یسمح لهم بمصادرة جميع أموال وممتلكات اللواء محمد حسين باقري في المصارف حول العالم وصرفها لشراء الفحم الحجري لمواطني أوروبا. لأن أمامهم شتاء قاسياً.

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