إيران تعلن استعدادها لزيادة التعاون الاقتصادي مع أوزبكستان إلى 5 مليارات دولار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، حمید رضا حاجي بابایي الذي سافر إلى طشقند عاصمة أوزبكستان على رأس وفد برلماني، مع نور الدين جان إسماعيلوف، رئيس الجمعية التشريعية في أوزبكستان، بعد ظهر اليوم الخميس.

وقال نائب رئيس مجلس النواب: في الوضع الراهن، بلغ حجم العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وأوزبكستان نحو 500 مليون دولار، وهو مبلغ صغير جداً مقارنة بالعلاقات التاريخية والقدرات الموجودة بين البلدين. ولذلك فإن إيران مستعدة لرفع مستوى تعاملاتها الاقتصادية مع أوزبكستان إلى 5 مليارات دولار. وبالإضافة إلى ذلك، ونظراً للخلفية التاريخية للبلدين، ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لتعزيز وتطوير قطاع السياحة.