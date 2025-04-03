الخارجية الروسية: التهديدات بقصف البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانية ستفرز عواقب لا رجعة فيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك وفقا لما صرحت به زاخاروف اليوم الخميس خلال الإحاطة الإعلامية، حيث تابعت: "لقد أكدنا مرارا وتكرارا أن استخدام القوة العسكرية من قبل معارضي إيران في سياق التسوية أمر غير قانوني وغير مقبول"، وأضافت: "إن تلك التهديدات الخارجية بقصف البنية التحتية للطاقة النووية الإيرانية، على سبيل المثال، ستؤدي حتما إلى عواقب إشعاعية وإنسانية واسعة النطاق لا رجعة فيها على منطقة الشرق الأوسط بأكملها، والعالم أجمع، وهي أمر غير مقبول على الإطلاق".

وقالت: "نحن ملتزمون بإيجاد حلول تفاوضية مستدامة قابلة للتطبيق من شأنها القضاء على الأحكام المسبقة وسوء الفهم الغربي فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مع الأخذ في الاعتبار المصالح المشروعة لطهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والتي تنبع من مشاركة إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي".

/انتهى/