5 شهداء و22 إصابة برصاص قوات الاحتلال في نابلس ورام الله

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، عن ارتقاء 3 شهداء و١٩ إصابة برصاص الاحتلال في نابلس، بينها ٣ إصابات بحالة خطرة وإصابة بحالة متوسطة، فيما استشهد آخر برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في قرية النبي صالح شمال رام الله".

وبدورها، قالت مصادر صحفية" إن ما حصل في نابلس هو اكتشاف قوة خاصة لجيش الاحتلال من قبل عناصر الأجهزة الأمنية الفلسطينية واندلاع اشتباك مسلح بينهم قبل أن تدخل قوات تتمركز أعلى الجبل الشمالي بنابلس بكثافة نارية تجاه مكان الاشتباك لتغطية انسحاب القوة".

وأكدت المصادر الصحفية نقلاً عن شهود عيان :" إن مقاومون وعناصر أمنية أفشلوا تسلل قوة خاصة إلى البلدة القديمة بمدينة نابلس، وأصابوا بعضهم ما دفع جيش الاحتلال لشن هجوم سريع ومكثف تحت النار".

وبينت أن شهداء نابلس عرف منهم:"حمدي شرف وعلي عنتر"، وشهيد رام الله "قصي محمود التميمي ".

وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد الشاب مشعل زاهي احمد بغدادي (27 سنة) متأثراً بإصابته الحرجة فجر اليوم في نابلس.

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