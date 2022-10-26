هجوم إرهابي في شيراز يؤدي لاستشهاد وجرح عدد من الأشخاص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في الساعة 17:45 اليوم هاجم ثلاثة مسلحين من خارج مرقد الإمام أحمد بن موسى بن جعفر (عليهما السلام) "ضريح شاهجراغ"، بإطلاق النار على الزوار، مما أدى لاستشهاد 13 شخص بينهم امرأة وطفلان، وجرح 23 أخرين بينهم اثنان في حالة خطرة.

وقد تم إلقاء القبض على إرهابيين اثنين والجهود مستمرة لاعتقال الشخص الثالث، وأكدت مصادر اعتقال المنفذ الرئيس للعملية الإرهابية في حرم شاه جراغ في مدينة شيراز.

وأفاد العميد رهام بخش حبیبي حول تفاصيل العملية الإرهابية: "أن الإرهابيون توجهوا إلى المقام ودخلوا من بوابة "الرضا" وأمطروا خدم المقام والزوار بوابل من الطلقات النارية".

ووفقاً لتقليد قديم، يذهب الكثير من أهالي شيراز إلى ضريح شاهجراغ للزيارة في ليالي الخميس، ويضم ضريح "شاهجراغ" مراقد للأخوين أحمد ومحمد أبناء الإمام موسى الكاظم وشقيقي الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام.

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