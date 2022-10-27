مصر تدين الهجوم الإرهابي في شيراز بجنوب إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره.

وهاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.

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