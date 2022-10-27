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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:٠٣ م

مصر تدين الهجوم الإرهابي في شيراز بجنوب إيران

مصر تدين الهجوم الإرهابي في شيراز بجنوب إيران

أدانت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بجنوب إيران، والذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء و اصابة عدد من الآخرین بجروح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً الشفاء العاجل لكافة المصابين، مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب البغيض بكافة أشكاله وصوره.

وهاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.

/انتهى/

رمز الخبر 1927465

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