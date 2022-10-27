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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٩:٤٥ م

حماس تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على مزار "شاهجراغ" جنوبي إيران

حماس تدين بشدة الاعتداء الإرهابي على مزار "شاهجراغ" جنوبي إيران

أدانت حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" بشدّة الهجوم الذي استهدف مزار "شاهجراغ" بمدينة شيراز جنوب إيران، وخلّف عدداً من الشهداء والجرحى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعربت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للجمهورية الإسلامية الايرانية قيادة وشعباً، ولعائلات الشهداء، سائلةً الله تعالى الرّحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

يذكر انه هاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء (26 تشرين الاول/اكتوبر) في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.

/انتهى/

رمز الخبر 1927471

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