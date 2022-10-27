تركيا تندد الهجوم الإرهابي علي زوار مرقد شاهجراغ(ع) بشيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادان جاويش أوغلو في تغريدة على تويتر، بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع والوحشي على هذا المرقد في مدينة شيراز ، سائلا الله تعالي الرحمة على أرواح الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.

هاجم ارهابي مسلح مساء أمس الأربعاء الزوار والمصلين في مرقد السيد أحمد بن موسى بن جعفر (عليهم السلام) في مدينة شيراز جنوب إيران، مما أدى لاستشهاد 15 شخص وجرح 27 آخرين.

وأفاد نائب محافظ فارس للشؤون السياسية، بأن عدد شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع مساء الأربعاء في مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم (ع) في شيراز بلغ 15 شهيدا وعدد الجرحى 27 شخصا.

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