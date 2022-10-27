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٢٧‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٨:٢٠ م

منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب تدين الهجوم الإرهابي في شيراز

منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب تدين الهجوم الإرهابي في شيراز

أدانت منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب ، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا دينيا في مدينة شيراز جنوبي إيران، يوم الأربعاء، وأسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 15 شخصا بريئا بينهم نساء وأطفال، وإصابة عدد كبير في عملية تهدف لزعزعة النظام والاستقرار في ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبرت المنظمة في بيان اصدرته بهذا الصدد أن ما تفعله الدول الداعمة للإرهاب مؤامرة إرهابية ، وهذه الدول تكره السلام وتكره الدول التي لا تخضع لأوامرها.

وطالبت المنظمة الدول المعنية باتخاذ قرار بوقف دعمها للإرهاب والتوقف عن مهاجمة الدول الحرة، واعتبرت أن دول محور الشر مسؤولة جنائياً عن الجرائم التي تحدث بحق الأبرياء.

يذكر ان الهجوم الارهابي الذي استهدف زوار مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليه السلام (شاهجراغ) في مدينة شيراز مساء الاربعاء ادى الى استشهاد 15 شخصا واصابة 27 آخرين. وفي هذا الهجوم اقتحم ارهابي مسلح ببندقية مرقد السيد احمد بن موسى عليه السلام واطلق النار بكثافة على الزوار الى ان تمكنت القوى الامنية المكلفة بحراسة المرقد من اصابته واعتقاله.

ووفقا لما اوردته وكالات انباء فقد اعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هذا الهجوم الوحشي.

/انتهى/

رمز الخبر 1927466

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