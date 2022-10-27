وزير الخارجية العماني يدين العمل الإرهابي في شيراز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اليوم الخميس، ادان وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي العمل الارهابي الذي طال مرقد السيد احمد بن موسى عليه السلام، ونقل تعازي سلطان عمان هيثم بن طارق إلى قائد الثورة ورئيس الجمهورية والشعب والحكومة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

كما أعرب البوسعيدي عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل. وأصدرت وزارة خارجية سلطنة عمان مساء أمس بيانا ادانت فيه هذا العمل الارهابي الشنيع.

يذكر ان الهجوم الارهابي الذي استهدف زوار مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليه السلام في مدينة شيراز مساء الاربعاء ادى الى استشهاد 15 شخصا واصابة 27 آخرين.

وفي هذا الهجوم اقتحم ارهابي مسلح ببندقية مرقد السيد احمد بن موسى الكاظم عليه السلام الذي يعرف بـ "شاهجراغ" واطلق النار بكثافة على الزوار الى ان تمكنت القوى الامنية المكلفة بحراسة المرقد من اصابته واعتقاله.

ووفقا لما اوردته وكالات انباء فقد اعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن هذا الهجوم الوحشي.

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