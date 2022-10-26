الرئيس الإيراني: جريمة شيراز النكراء لن تمر دون حساب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، الرئيس الإيراني، حجة الإسلام السيد إيراهيم رئيسي، قال في رسالة تعزية للشعب الإيراني بضحايا الحجوم الإرهابي لمرقد الإمام احمد بن موسی (علیه‌السلام): "هذه المرة يتردد صدى مظلومية الشعب الإيراني واقتداه ، في مرقد الإمام أحمد بن موسى عليه السلام ، لتضاف جريمة أخرى إلى قائمة الجرائم التي ارتكبها أعداء الثورة الإسلامية".

وأضاف:"أقدم التعازي لأسر هؤلاء الأحباء وكل الشعب الإيراني في استشهاد وجرح مجموعة من زوار مرقد الإمام أحمد بن موسى (عليه السلام) في هذا الهجوم الإرهابي.

وأردف: "تدل التجربة على أن أعداء إيران ينتقمون من يأسهم وخزلانهم في إحداث انشقاق في الصفوف الموحدة للأمة وتقدم البلاد بالعنف والإرهاب".

وأكد الرئيس الإيراني أن هذا العمل الإرهابي لن يمر دون رد، وذلك بعد التعرف على مدبرين هذا العمل الإجرامي وقيادته.

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