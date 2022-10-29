إيران تعلق على محاولة أمريكا عقد اجتماع لمجلس الأمن ضدها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علقت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الامم المتحدة على محاولة الولايات المتحدة عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي ضد ايران وقال إن امريكا تسعى لتحقيق أهداف سياسية حتى على حساب انتهاك القوانين الدولية.

وأكدت ممثلية الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في رده على الأنباء المنشورة بأن الولايات المتحدة تحاول عقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن بشأن القضايا الداخلية لإيران، بالنظر إلى النفاق وازدواجية المعايير والتطبيق الانتقائي لحقوق الإنسان، فإننا نعتبر مزاعم أمريكا لدعم المرأة الإيرانية خادعة وتفتقر إلى حسن النية.

وأشارت ممثلية بلادنا إلى أنه وفقًا للتقارير الإيرانية، فإن الولايات المتحدة هي أول متهم بأعمال الشغب.

وأضافت ممثلية ايران في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة وحلفائها يستخدمون باستمرار مثل هذا المنبر (الأمم المتحدة) لدفع أجندتهم السياسية حتى على حساب انتهاك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن وكالة رويترز أزالت القسم المتعلق بتقييم أجهزة المخابرات في بلادنا بشأن دور الولايات المتحدة في الاضطرابات الأخيرة .

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