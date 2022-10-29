قائد شرطة طهران: العقوبات التي تفرضها قوی الاستکبار تزيد عزمنا للتصدي لها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قائد شرطة طهران العميد حسين رحيمي، علی العقوبات الأميرکية المفروضة ضده و ضد شخصيات عسکرية إيرانية أخری وقال: نحمدالله ونشکره علی هذا الإجراء لأنه يعزز دوافعنا لبذل المزيد من الجهد.

وأشار العميد حسين رحيمي، إلی أن إجراءات الحظر لن تؤثر علی نشاط وأداء الشرطة، مشددا علی أن العقوبات الأميرکية ليس لها أي تأثير علی نشاطاتنا، بل علی العکس من ذلك ستعزز دوافعنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الناس من جهة، ومحاربة أميرکا وحلفاؤها من جهة ثانية.

ونوه إلی أن الشرطة ستتصدی لکل من يعمل علی زعزعة أمن البلاد، مضيفا أننا لن نسمح لمثيري الفوضى والشغب بزعزعة الأمن واستعراض عضلاتهم.

وفي ختام حديثه، خاطب قائد شرطة طهران الأميركيين قائلا: للأميرکيين أقول إنکم تفرضون عقوبات ضدنا لکننا سنواصل بذل المزيد من الجهود لخدمة الناس و النظام بإيمان وعزم كبيرين.

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