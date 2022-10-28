إيران ستفرض قريبا عقوبات على عدة أفراد وعدد من مؤسسات أمريكية وكندية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني ردًا على سؤال الصحفيين بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية ردًا على العقوبات الأمريكية والكندية الأخيرة: إن الجمهورية الإسلامية الايرانية، بناءً على موافقات السلطات المختصة وفي إطار القواعد وآليات العقوبات ذات الصلة وكتدبير مضاد، ستعاقب قريباً عدد من الأفراد والمؤسسات الأمريكية والكندية على أفعالهم المتعمدة في دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية، وتعزيز والتحريض على الإرهاب والعنف والكراهية التي تسببت في الاضطرابات والعنف والأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الإيراني.

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