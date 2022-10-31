مستوطنون يقتلعون 80 شجرة زيتون جنوب شرق نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب مصادر محلية، فإن المزارعين توجهوا صباح اليوم لأراضيهم القريبة من مستوطنة عيليه، وفوجئوا باقتلاع أشجار الزيتون التي وصلوا لقطف ثمارها.

ويتعمد المستوطنون استهداف أراضي المواطنين بحماية من جيش الاحتلال.

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