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٣١‏/١٠‏/٢٠٢٢, ٢:٥٢ م

مستوطنون يقتلعون 80 شجرة زيتون جنوب شرق نابلس

مستوطنون يقتلعون 80 شجرة زيتون جنوب شرق نابلس

تفاجأ مواطنون صباح اليوم الاثنين، باقتلاع المستوطنين نحو 80 شجرة زيتون في أراضيهم بقرية قريوت جنوب شرق نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حسب مصادر محلية، فإن المزارعين توجهوا صباح اليوم لأراضيهم القريبة من مستوطنة عيليه، وفوجئوا باقتلاع أشجار الزيتون التي وصلوا لقطف ثمارها.

ويتعمد المستوطنون استهداف أراضي المواطنين بحماية من جيش الاحتلال.

/انتهى/

رمز الخبر 1927564

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