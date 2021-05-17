ملك الأردن: أوقفوا اعتداءات الكيان الصهيوني في فلسطين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الملك الأردني "الملك عبد الله الثاني" اعلن عن موقف بلاده الأخير تجاه التطورات في الأراضي المحتلة. وقال إن "الاستشارات الدولية ضرورية لوقف اعتداءات الكيان المحتل في فلسطين".

وذكّر عبد الله الثاني: "إن حكومة عمان أجرت اتصالات كثيرة مع العديد من الأطراف الدولية من أجل وقف الصراع في الأراضي الفلسطينية، ونأمل في تحقيق هدفنا وإقرار وقف إطلاق النار في المستقبل القريب".

وكان الرئيس المصري أعلن في وقت سابق مساعي بلاده لوقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين. وقال عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، بمقر إقامته في باريس، إن "الوضع الحالي ضرورة ملحة وواضحة للغاية للعودة إلى الهدوء وإنهاء العنف وجميع النزاعات".

وأضاف: "نحن نعمل دائمًا في هذا الاتجاه وهناك أمل دائمًا والآن يجب علينا جميعًا العمل على إنهاء العنف. كما دعا الرئيس المصري المجتمع الدولي إلى مساعدة القاهرة على تحقيق وقف إطلاق النار بين النظام الصهيوني والفلسطينيين.

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