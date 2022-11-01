مخطط صهيوني لبناء 135 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفق مصادر فلسطينية فقد وزعت بلدية العدو والجمعيات الاستيطانية في أراضي سلوان وأراضي الأوقاف الإسلامية جنوب المسجد الأقصى، قرب القصور الأموية مباشرة.

ووفق قرار العدو؛ فإن المخطط يقع على محاور السكك الحديدية الخفيفة للخط المعتمد (الأخضر) والخط المخطط (الأزرق الفاتح) بمساحة 2110 متر مربع.

وتعد مستوطنة "معالوت دفنا" من مستوطنات شرق القدس، وأُقيمت على أراضٍ مسلوبة عام 1968 بنحو 389 دونمًا.

وأُقيم فيها خلال السنوات العشر الأولى 1184 وحدة استيطانية، يحدُّها مستوطنة "شموئيل هانوي" من الغرب، وتلة الذخيرة - الشيخ جراح من الشرق، ومستوطنة "رامات إشكول" من الشمال، ومستوطنة "أرزي هبيرا" من الجنوب.

/انتهى/