إيران والكويت تبحثان القضايا القنصلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه ترأس هذا الاجتماع مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الإيرانية علي رضا محمودي، ومساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون القنصلية بالوكالة مشعل إبراهيم المضف.

وفي هذه المباحثات التي عقدت بحضور ممثلي المؤسسات المعنية في البلدين وسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت، تبادل الجانبان وجهات النظر حول أهم المشاكل والتحديات التي تواجه الجالية الإيرانية في الكويت وسبل توسيع التعاون الثنائي وقضايا التأشيرات،

وأكد الجانبان على ضرورة تنفيذ اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في الشؤون المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والجنائية بين البلدين.

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